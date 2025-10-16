Харківські комунальники відремонтували вул. Кооперативну та продовжують роботи на інших вулицях (фото)

    
Фахівці КП «Шляхрембуд» оновили дорожнє покриття площею 4 тис. кв. м і продовжують ремонт інших вулиць та підходів до бюветів.

Фахівці комунального підприємства «Шляхрембуд» завершили поточний ремонт ділянки на вул. Кооперативній, оновивши дорожнє покриття площею 4 тис. кв. м. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Паралельно бригади продовжують ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на проспекті Олександрівському, вул. Клочківській, вул. Шекспіра та у в’їзді Тарасівському, відновлюючи асфальтобетон після робіт інженерних служб.

Окрім цього, комунальники проводять асфальтування підходів до міських бюветів, забезпечуючи безпечний доступ мешканцям.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відремонтували 3 тисячі квадратних метрів дороги на вулиці Беркоса.

 

