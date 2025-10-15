15.10.2025 16:55 Віталій Хіневич

Обговорили широкий спектр питань: Ігор Терехов провів зустріч із мешканцями Шевченківського району

Мешканці Шевченківського району звернулися з проблемними питаннями до міського голови Ігоря Терехова.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

На зустрічі з мером були присутні військовослужбовці, учасники бойових дій, пенсіонери, особи з інвалідністю, представники ОСББ і ЖК. Мешканці району зверталися з широким спектром питань щодо ремонтів доріг і тротуарів, покрівель після буревіїв та обстрілів, соціальної допомоги, захисту житлових прав, а також пропонували ініціативи зі створення нових проєктів для сімейного відпочинку, обслуговування громадського транспорту тощо.

Профільні департаменти вже взяли більшість звернень у роботу. В окремих випадках були проведені виїзди на місця.

Ігор Терехов наголосив, що міська влада й надалі реагуватиме на запити харківʼян у кожному районі міста.

