    
Главная Новини Харкова Влада Обговорили широкий спектр питань: Ігор Терехов провів зустріч із мешканцями Шевченківського району
15.10.2025  16:55   Віталій Хіневич

Обговорили широкий спектр питань: Ігор Терехов провів зустріч із мешканцями Шевченківського району

Мешканці Шевченківського району звернулися з проблемними питаннями до міського голови Ігоря Терехова.


Обговорили широкий спектр питань: Ігор Терехов провів зустріч із мешканцями Шевченківського району
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
На зустрічі з мером були присутні військовослужбовці, учасники бойових дій, пенсіонери, особи з інвалідністю, представники ОСББ і ЖК. Мешканці району зверталися з широким спектром питань щодо ремонтів доріг і тротуарів, покрівель після буревіїв та обстрілів, соціальної допомоги, захисту житлових прав, а також пропонували ініціативи зі створення нових проєктів для сімейного відпочинку, обслуговування громадського транспорту тощо. 
 
Профільні департаменти вже взяли більшість звернень у роботу. В окремих випадках були проведені виїзди на місця.
 
Ігор Терехов наголосив, що міська влада й надалі реагуватиме на запити харківʼян у кожному районі міста.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що попри постійні обстріли та виклики війни, Харків продовжує підтримувати оборону, соціальну сферу й відновлення інфраструктури, спрямовуючи кошти на всі ключові напрями життєдіяльності.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.10 ЖКГ На Харківщині застосовані аварійні графіки відключень 15.10 ЖКГ У Шевченківському районі Харкова тимчасово не буде газу: список адрес 15.10 ЖКГ Комунальники провели ремонтні робти у десятках будинків Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 