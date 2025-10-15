    
15.10.2025  16:30   Дмитро Колонєй

Сили оборони відбили 9 атак ворога на Харківщині

Оперативна ситуаці по Харківщині на 15 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Кутьківки та у напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.
  • На Куп’янському напрямку противник із початку доби один раз атакував в районі населеного пункту Степова Новоселівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав та показував як на Харківщині прикордонники знищили п’ять укриттів та антену зв’язку окупантів.

 

