Сили оборони відбили 9 атак ворога на Харківщині

Оперативна ситуаці по Харківщині на 15 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав та показував як на Харківщині прикордонники знищили п’ять укриттів та антену зв’язку окупантів.
Комментариев: 0
День сприятиме новим знайомствам і творчим ідеям. Головне – не поспішати з рішеннями та зберігати спокій у будь-якій ситуації.
У середу вже зранку небо затягнуть хмари та похмура погода зостанеться протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують.
Всесвітній день чистих рук відзначається щорічно 15 жовтня.
влажность:
давление:
ветер: