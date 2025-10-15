15.10.2025 16:30 Дмитро Колонєй

Сили оборони відбили 9 атак ворога на Харківщині

Оперативна ситуаці по Харківщині на 15 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Кутьківки та у напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

На Куп’янському напрямку противник із початку доби один раз атакував в районі населеного пункту Степова Новоселівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав та показував як на Харківщині прикордонники знищили п’ять укриттів та антену зв’язку окупантів.