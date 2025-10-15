15.10.2025 14:05 Рита Парфенова

На Харківщині прикордонники знищили п’ять укриттів та антену зв’язку окупантів (відео)

На Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники завдали точкових ударів по позиціях ворога. Внаслідок операції ліквідовано кілька ворожих об’єктів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби України, пілоти-аеророзвідники головного оперативно-розшукового відділу разом із підрозділом РУБпАК «СТРІКС» 4 прикордонного загону у складі Сил оборони продовжують роботу на Південно-Слобожанському напрямку, зменшуючи бойовий потенціал ворога.

За результатами нічної операції українські захисники уразили та знищили п’ять ворожих укриттів і одну антену зв’язку.

