На Харківщині прикордонники знищили п’ять укриттів та антену зв’язку окупантів (відео)

На Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники завдали точкових ударів по позиціях ворога. Внаслідок операції ліквідовано кілька ворожих об’єктів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби України, пілоти-аеророзвідники головного оперативно-розшукового відділу разом із підрозділом РУБпАК «СТРІКС» 4 прикордонного загону у складі Сил оборони продовжують роботу на Південно-Слобожанському напрямку, зменшуючи бойовий потенціал ворога.
За результатами нічної операції українські захисники уразили та знищили п’ять ворожих укриттів і одну антену зв’язку.
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як аеророзвідка «Гарту» виявляє укриті позиції та замасковану техніку окупантів — після цього по цілях працюють дронарі та артилерія.
