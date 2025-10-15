15.10.2025 13:50 Віталій Хіневич

У Харкові створюють карту інфраструктурної доступності

Моніторинг інфраструктурної безбар’єрності, який допоможе сформувати карту доступності для маломобільних груп населення, триває в Харкові.

Про це повідомив директор Департаменту інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища Олег Пуль в ефірі радіо «Накипіло», передає РЕДПОСТ.

За його словами, активна стадія реалізації проєкту розпочалася у вересні. Перший етап охоплює 100 об’єктів різного типу - заклади охорони здоров’я, соціальної сфери, установи Пенсійного фонду, центри зайнятості, центри надання адміністративних послуг, автобусні станції, парки та сквери. У реалізації проєкту місту допомагає благодійна організація «Координаційний гуманітарний центр».

«Станом на сьогодні ми вже обстежили близько 70% запланованих об’єктів. На день проводимо кілька обстежень. Зараз завершуємо моніторинг у шостому районі», - розповів Олег Пуль.

Керівник департаменту зазначив, що результати моніторингу буде нанесено на онлайн-карту доступності Харкова. Після завершення обстежень кожен користувач, зокрема людина з порушеннями зору чи опорно-рухового апарату, зможе оцінити об’єкти і дати зворотній зв’язок.

«Це буде окремий сайт - мапа Харкова з позначеними об’єктами. Передусім туди внесуть 100 об’єктів, які ми зараз обстежуємо, а далі карта буде доповнюватися новими даними. Завдяки цьому ресурсу люди зможуть спланувати свій маршрут і заздалегідь дізнатися, наскільки доступною є потрібна локація. Портал уже готовий, і після завершення поточного етапу ним можна буде користуватися. Плануємо, що він запрацює до кінця року», - зазначив Олег Пуль.

Другий етап моніторингу запланований на наступний рік. До роботи планують залучити міжнародних партнерів. За словами Олега Пуля, тоді обстеження поширять і на інші сфери, зокрема на заклади освіти та культури, значна частина яких зруйнована або не функціонує через війну.

