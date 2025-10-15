15.10.2025 13:39 Рита Парфенова

Харків поверне понад 6,2 млн грн до бюджету після рішення суду проти забудовника

Прокуратура відстояла інтереси міста у справі про несплату пайової участі. Забудовник з Немишлянського району не уклав договір із міською радою та не сплатив понад 6,2 мільйона гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові прокуратура через суд повернула місту понад 6,2 мільйона гривень, які не сплатив забудовник.

Немишлянська окружна прокуратура м. Харкова відстояла у суді інтереси держави в особі Харківської міської ради у справі щодо стягнення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

Встановлено, що один із житлово-будівельних кооперативів, який виступає замовником будівництва житлового кварталу в Немишлянському районі, порушив вимоги законодавства.

Він не уклав із міською радою договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та не звернувся із заявою про визначення її розміру. У результаті до бюджету міста не було сплачено понад 6,2 мільйона гривень.

Щоб відновити порушені інтереси держави, керівник Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова звернувся до суду з позовом про стягнення безпідставно збережених коштів пайової участі.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву. Після набрання рішенням законної сили прокуратура вживатиме заходів для його реального виконання та забезпечення надходження коштів до бюджету Харківської міської територіальної громади.

