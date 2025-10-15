    
Главная Фото Культура і Туризм У Харкові ветерани російсько-української війни показали виставу "Мартин Боруля" (фото)
15.10.2025  11:52   Мирон Зелений

У Харкові ветерани російсько-української війни показали виставу "Мартин Боруля" (фото)

14 жовтня у Харкові художній аматорський театр м. Бар показав класична комедію Івана Карпенка-Карого "Мартин Боруля".

Харків, вистава
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Особливість цієї постановки в тому, що вона поєднала твір українського класика Івана Карпенка-Карого з історіями життя сучасних українських захисників та їх родин.

Усі ролі у виставі виконують ветерани російсько-української війни і члени їхніх родин.

​Постановка є частиною проєкту «Реабілітація ветеранів засобами театрального мистецтва», який реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Це  - приклад використання мистецтва як терапії та засобу соціальної адаптації для ветеранів.

​Керівник проєкту – заслужений діяч естрадного мистецтва України Роман Григор'єв.
Режисерка-постановниця – заслужена артистка естрадного мистецтва України Ірина Дєдова (дружина учасника бойових дій).

У ролях задіяні учасники бойових дій (Мартин Боруля – Віктор Кімаківський, Степан – Ілля Хитрюк, Націєвський – Олександр Дєдов) та їхні дружини, доньки, сини, що підкреслює сімейний та реабілітаційний характер проєкту.   


Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, вистава, мартин боруля, реабілітація, ветерани
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.10 Армія На Харківщині прикордонники знищили п’ять укриттів та антену зв’язку окупантів (відео) 15.10 Суспільство У Харкові створюють карту інфраструктурної доступності 15.10 Надзвичайні події Харків поверне понад 6,2 млн грн до бюджету після рішення суду проти забудовника
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 