15.10.2025 11:52 Мирон Зелений

У Харкові ветерани російсько-української війни показали виставу "Мартин Боруля" (фото)

14 жовтня у Харкові художній аматорський театр м. Бар показав класична комедію Івана Карпенка-Карого "Мартин Боруля".



Фото: Василь Голосний /



Особливість цієї постановки в тому, що вона поєднала твір українського класика Івана Карпенка-Карого з історіями життя сучасних українських захисників та їх родин. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Особливість цієї постановки в тому, що вона поєднала твір українського класика Івана Карпенка-Карого з історіями життя сучасних українських захисників та їх родин.



Усі ролі у виставі виконують ветерани російсько-української війни і члени їхніх родин.



​Постановка є частиною проєкту «Реабілітація ветеранів засобами театрального мистецтва», який реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Це - приклад використання мистецтва як терапії та засобу соціальної адаптації для ветеранів.



​Керівник проєкту – заслужений діяч естрадного мистецтва України Роман Григор'єв.

Режисерка-постановниця – заслужена артистка естрадного мистецтва України Ірина Дєдова (дружина учасника бойових дій).



У ролях задіяні учасники бойових дій (Мартин Боруля – Віктор Кімаківський, Степан – Ілля Хитрюк, Націєвський – Олександр Дєдов) та їхні дружини, доньки, сини, що підкреслює сімейний та реабілітаційний характер проєкту.



