15.10.2025  12:20

Харківські підприємці представили свої інновації у Чехії

Харківські підприємства взяли участь у провідній європейській виставці машинобудування та індустріальних технологій MSV 2025, що відбулася 7-10 жовтня у Брно.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Це стало можливим завдяки співпраці Українсько-чеської торгової палати (UKRCHAM), КУ «Харківська інвестиційна агенція» та Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку.
 
MSV 2025 - головна платформа Центральної Європи для демонстрації досягнень у сфері машинобудування, Industry 4.0, робототехніки, сталого виробництва та цифровізації. Цього року виставка об’єднала понад 1,3 тис. компаній з більш ніж 40 країн і привернула увагу понад 55 тис. відвідувачів.
 
 
Українська експозиція представила сучасні рішення у сфері автоматизації, 3D-друку та екологічних технологій. Підприємства Харкова теж презентували свої розробки.
 
До українського павільйону завітали Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич, заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан, представники Міністерства промисловості та торгівлі Чехії, CzechTrade, EGAP і Торгово-промислової палати.
 
 
«Висловлюємо щиру подяку президенту та віцепрезиденту Українсько-чеської торгової палати за вагому підтримку та допомогу в організації участі підприємств Харкова у Міжнародній машинобудівній виставці MSV Brno 2025. Завдяки цій співпраці харківський бізнес отримав можливість заявити про себе на європейському рівні та розширити горизонти партнерства», - зазначили в КУ «Харківська інвестиційна агенція».
 
 
