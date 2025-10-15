15.10.2025 12:20 Віталій Хіневич

Харківські підприємці представили свої інновації у Чехії

Харківські підприємства взяли участь у провідній європейській виставці машинобудування та індустріальних технологій MSV 2025, що відбулася 7-10 жовтня у Брно.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Це стало можливим завдяки співпраці Українсько-чеської торгової палати (UKRCHAM), КУ «Харківська інвестиційна агенція» та Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку.

MSV 2025 - головна платформа Центральної Європи для демонстрації досягнень у сфері машинобудування, Industry 4.0, робототехніки, сталого виробництва та цифровізації. Цього року виставка об’єднала понад 1,3 тис. компаній з більш ніж 40 країн і привернула увагу понад 55 тис. відвідувачів.

Українська експозиція представила сучасні рішення у сфері автоматизації, 3D-друку та екологічних технологій. Підприємства Харкова теж презентували свої розробки.

До українського павільйону завітали Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич, заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан, представники Міністерства промисловості та торгівлі Чехії, CzechTrade, EGAP і Торгово-промислової палати.

«Висловлюємо щиру подяку президенту та віцепрезиденту Українсько-чеської торгової палати за вагому підтримку та допомогу в організації участі підприємств Харкова у Міжнародній машинобудівній виставці MSV Brno 2025. Завдяки цій співпраці харківський бізнес отримав можливість заявити про себе на європейському рівні та розширити горизонти партнерства», - зазначили в КУ «Харківська інвестиційна агенція».

