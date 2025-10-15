15.10.2025 12:40 Віталій Хіневич

На Африканівському водосховищі браконьєри виловили понад 180 кг риби та раків

14 жовтня біля села Африканівка на Африканівському водосховищі виявлено двох осіб, які ловили рибу забороненими для любительського рибальства знаряддями лову.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

В такий спосіб вловили таку рибу: плітка – 88 екз., окунь - 32 екз., судак - 29 екз., товстолоб - 24 екз., щука - 9 екз., карась сріблястий – 8 екз., та раків річкових 42 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 182,7 кг.

На місце події викликано СОГ. Збитки завдані рибному господарству України склали 613 955 грн.

На осіб складено адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову, гумовий човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено.

За вказаним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram