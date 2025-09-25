25.09.2025 16:30 Віталій Хіневич

У Харківській області незаконно наловили риби та раків на суму понад 700 тисяч гривень

Порушники з гумового човна здійснювали вилов водних біоресурсів забороненим способом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

24 вересня 2025 року близько восьмої години при проведенні рибоохоронного рейду спільно з працівниками Лозівського РВП ГУНП в Харківській області на Краснопавлівському водосховищі Лозівського району Харківської області виявлено двох осіб.

Вони з гумового човна забороненими знаряддями лову раколовками-парасольками у кількості 21 шт. та сітками з льоси у кількості 16 шт. здійснювали вилов водних біоресурсів та впіймали: карась сріблястий - 186 екз., судак – 26 екз., лящ – 18 екз.,окунь – 3 екз., щука – 2 екз. загальною вагою 56,5 кг. Окрім того особи вловили 84 екз. раків річкових загальною вагою 5,0 кг.

На місце події викликано СОГ. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 713 320 грн. На осіб складено адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Заборонені знаряддя лову, гумовий човен та незаконно добуті водні біоресурси вилучено. За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 249 КК України.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

