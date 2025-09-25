    
25.09.2025  16:03   Дмитро Колонєй

Справ по ДТП, у яких загинули 69 людей, затягнули на роки

Генпрокурор України виявив купу впроваджень, які дієво не вирішувалися.


Як овідомляє РЕДПОСТ, у серпні 2024 року Генпрокурор України провів аудит усіх кримінальних проваджень за фактами ДТП з тяжкими наслідками, де слідство тривало понад 3–5 років. Виявилась, що 178 справ фактично не рухалися.
 
У цих аваріях загинули 69 людей, серед них 3 дитини. Ще 99 людей отримали тяжкі травми, у тому числі 9 дітей.
 
За минулий тиждень у всіх 178 справах оголошено підозри:
  • 159 підозр водіям за ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху;
  • 18 підозр водіям у стані алкогольного спʼяніння — ст. 286-1 КК України;
  • 1 підозра за ст. 287 КК України — випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів;
  • 1 підозра за ст. 288 КК України — порушення правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху.
 
Головні причини смертельних ДТП це порушення правил дорожнього руху  і водіння у стані сп’яніння.
 
Серед трагедій на дорогах, по яких не винесено рішення:
   
  • На звичайному пішохідному переході жінка перетинала дорогу, де мала бути у безпеці. Водій позашляховика перевищив швидкість і збив її на смерть.
  • Водійка «Audi A6» виїхала на зустрічну смугу. Під час лобового зіткнення через необачність дві малолітні дівчинки, пасажирки іншого авто, отримали тяжкі травми, які несли загрозу їхньому життю.
  • Водій вантажівки сів за кермо п'яним, не впорався з керуванням та зіткнувся з  легковиком. Загинули двоє дорослих, маленька дитина залишилась сиротою.
  • Халатність чиновників. Службові особи Сумського облавтодору прозвітували про встановлення знаків на зруйнованому мосту, якого не позначили належним чином. Автомобіль із двома військовими злетів у річку — обидва загинули.
  • Водій маршрутки перевищив швидкість, не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Пасажири — звичайні люди, які їхали з роботи, — отримали тяжкі травми.
  • П’яний водій легковика виїхав з дороги й збив хлопця, який повертався додому з тренування. Хлопець помер на місці.
 
Як зазначив Генпрокупро Руслан Кравченко, ці справи роками залишались без підозрюваних, судів і вироків. Такого більше не буде.
 
Тепер усі 178 проваджень перебувають під контролем Офісу Генерального прокурора та керівників обласних прокуратур.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ювенальні поліцейські оперативно розшукали підлітків, зниклих у Харкові та області.
 

Тэги:  смерть, дтп, аварія, харків
