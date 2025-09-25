25.09.2025 16:03 Дмитро Колонєй
Справ по ДТП, у яких загинули 69 людей, затягнули на роки
Генпрокурор України виявив купу впроваджень, які дієво не вирішувалися.
, у серпні 2024 року Генпрокурор України провів аудит
усіх кримінальних проваджень за фактами ДТП з тяжкими наслідками, де слідство тривало понад 3–5 років. Виявилась, що 178 справ фактично не рухалися.
У цих аваріях загинули 69 людей, серед них 3 дитини. Ще 99 людей отримали тяжкі травми, у тому числі 9 дітей.
За минулий тиждень у всіх 178 справах оголошено підозри:
159 підозр водіям за ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху;
18 підозр водіям у стані алкогольного спʼяніння — ст. 286-1 КК України;
1 підозра за ст. 287 КК України — випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів;
1 підозра за ст. 288 КК України — порушення правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху.
Головні причини смертельних ДТП це порушення правил дорожнього руху і водіння у стані сп’яніння.
Серед трагедій на дорогах, по яких не винесено рішення:
На звичайному пішохідному переході жінка перетинала дорогу, де мала бути у безпеці. Водій позашляховика перевищив швидкість і збив її на смерть.
Водійка «Audi A6» виїхала на зустрічну смугу. Під час лобового зіткнення через необачність дві малолітні дівчинки, пасажирки іншого авто, отримали тяжкі травми, які несли загрозу їхньому життю.
Водій вантажівки сів за кермо п'яним, не впорався з керуванням та зіткнувся з легковиком. Загинули двоє дорослих, маленька дитина залишилась сиротою.
Халатність чиновників. Службові особи Сумського облавтодору прозвітували про встановлення знаків на зруйнованому мосту, якого не позначили належним чином. Автомобіль із двома військовими злетів у річку — обидва загинули.
Водій маршрутки перевищив швидкість, не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Пасажири — звичайні люди, які їхали з роботи, — отримали тяжкі травми.
П’яний водій легковика виїхав з дороги й збив хлопця, який повертався додому з тренування. Хлопець помер на місці.
Як зазначив Генпрокупро Руслан Кравченко, ці справи роками залишались без підозрюваних, судів і вироків. Такого більше не буде.
Тепер усі 178 проваджень перебувають під контролем Офісу Генерального прокурора та керівників обласних прокуратур.
