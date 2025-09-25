25.09.2025 15:50 Віталій Хіневич

Для харківських підприємців подовжили дію пільг до кінця року

Депутати Харківської міської ради сьогодні, 25 вересня, на позачерговій сесії подовжили дію пільг з місцевих податків.

Згідно з рішенням , звільнення від сплати місцевих податків і зборів для фізичних, юридичних осіб та підприємців подовжується до 31 грудня 2025 року, передає РЕДПОСТ.

«Ці кошти залишатимуться в бюджетах наших підприємств, підприємців, щоб вони мали обігові кошти на розвиток та заробітні плати працівникам», - зазначив міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року рішенням міськради для фізичних, юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складає 0% від їхньої нормативної грошової оцінки.

Також ставку податку на нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб) було встановлено на рівні 0%. Крім того, платникам єдиного податку 4-ї групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань.

