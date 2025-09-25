    
Главная Новини Харкова Влада Для харківських підприємців подовжили дію пільг до кінця року
25.09.2025  15:50   Віталій Хіневич

Для харківських підприємців подовжили дію пільг до кінця року

Депутати Харківської міської ради сьогодні, 25 вересня, на позачерговій сесії подовжили дію пільг з місцевих податків.

 
Згідно з рішенням, звільнення від сплати місцевих податків і зборів для фізичних, юридичних осіб та підприємців подовжується до 31 грудня 2025 року, передає РЕДПОСТ.
 
«Ці кошти залишатимуться в бюджетах наших підприємств, підприємців, щоб вони мали обігові кошти на розвиток та заробітні плати працівникам», - зазначив міський голова Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року рішенням міськради для фізичних, юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складає 0% від їхньої нормативної грошової оцінки.
 
Також ставку податку на нерухоме майно (якщо це не земельна ділянка, яка перебуває у власності юридичних осіб) було встановлено на рівні 0%. Крім того, платникам єдиного податку 4-ї групи надано стовідсоткове зменшення податкових зобов’язань.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зекономили 72 мільйони гривень для відбудови житла.
 
Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.09 Надзвичайні події Справ по ДТП, у яких загинули 69 людей, затягнули на роки 25.09 Освіта Під Харковом збудували підземну школу 25.09 Влада Міськрада Харкова затвердила зміни до бюджету-2025 на позачерговій сесії: що змінилося
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 