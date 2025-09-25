    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові зекономили 72 мільйони гривень для відбудови житла
25.09.2025  15:00   

У Харкові зекономили 72 мільйони гривень для відбудови житла

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції зекономив понад 72 млн грн за рахунок проведення відкритих торгів.


У Харкові зекономили 72 мільйони гривень для відбудови житла
Про це повідомили сьогодні, 25 вересня, на позачерговій сесії Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.
 
Зекономлені ресурси будуть спрямовані на відновлення пошкоджених об’єктів у Харкові. 
 
«Ми провели відкриті торги щодо відбудови житлового фонду. І завдяки цьому нам вдалося зекономити 72 млн грн, які тепер будуть спрямовані на відновлення ще двох житлових будинків», - зазначив міський голова Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків продовжив мораторій на місцеві податки для бізнесу до кінця 2025 року.
 
Тэги:  жкг, харків
