У Харкові зекономили 72 мільйони гривень для відбудови житла

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції зекономив понад 72 млн грн за рахунок проведення відкритих торгів.



Про це повідомили сьогодні, 25 вересня, на позачерговій сесії Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.

Зекономлені ресурси будуть спрямовані на відновлення пошкоджених об’єктів у Харкові.

«Ми провели відкриті торги щодо відбудови житлового фонду. І завдяки цьому нам вдалося зекономити 72 млн грн, які тепер будуть спрямовані на відновлення ще двох житлових будинків», - зазначив міський голова Ігор Терехов.

