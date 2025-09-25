25.09.2025 14:45

Харків продовжив мораторій на місцеві податки для бізнесу до кінця 2025 року

Харків — єдине місто в Україні, яке повністю скасувало всі місцеві податки для бізнесу. Ми запровадили такий мораторій ще у квітні минулого року й сьогодні пролонгували його до кінця 2025-го.



Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Під час дії цього рішення жоден підприємець міста не сплачує податок на нерухомість, плату за землю, а ФОПи 4-ї групи звільнені від єдиного податку.

Я часто чую від багатьох наших бізнесів, що заощаджені кошти реально допомагають триматися на плаву, закривати найнеобхідніші витрати, виплачувати зарплати й зберігати робочі місця.

І водночас разом із колегами з інших прифронтових громад ми вже формуємо перелік нових пропозицій до парламенту, Уряду, профільного міністерства, аби спрямувати більше підтримки й можливостей саме для бізнесу, який працює у безпосередній близькості від бойових дій», - сказав Ігор Терехов.

