25.09.2025  14:30   

Чекав на прихід окупантів до Харкова: СБУ затримала ще одного прихильника «руського міра»

Служба безпеки викрила та затримала чергового агітатора рашизму, який систематично поширював матеріали з виправдовуванням збройної агресії рф проти України та очікуванням повної окупації Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 61-річний мешканець регіону, працівник одного з провідних місцевих машинобудівних підприємств.
 
За даними слідства, свою пропагандистську діяльність він розпочав ще минулого року. Чоловік активно підтримував ідеологію «руського міра» на проросійських телеграм-каналах та відкрито чекав на прихід окупантів до Харкова, цинічно називаючи це «деокупацією» міста.
 
Встановлено, що більшість дописів були присвячені приниженню нашої держави, як суверенної та незалежної, а також закликам до повного «розгрому» українського народу.
 
Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисника.
 
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене повторно).
 
Зловмиснику загрожує 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала агентку, яка шпигувала для росіян на Ізюмському напрямку.
 
