25.09.2025 13:56 Рита Парфенова

FPV-дрони «Сталевого кордону» знищили укриття та живу силу ворога на Харківщині (відео)

Прикордонники на Північно-Слобожанському напрямку знищили три ворожі укриття. Ліквідовано щонайменше трьох окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» у складі Сил оборони продовжують активно працювати на Північно-Слобожанському напрямку.

Під час одного з вильотів FPV-дрони підрозділу виявили нові цілі та завдали по них ударів. У результаті знищено три укриття противника. За підтвердженими даними, щонайменше троє російських окупантів ліквідовані.

