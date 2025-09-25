FPV-дрони «Сталевого кордону» знищили укриття та живу силу ворога на Харківщині (відео)

Прикордонники на Північно-Слобожанському напрямку знищили три ворожі укриття. Ліквідовано щонайменше трьох окупантів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» у складі Сил оборони продовжують активно працювати на Північно-Слобожанському напрямку.
Під час одного з вильотів FPV-дрони підрозділу виявили нові цілі та завдали по них ударів. У результаті знищено три укриття противника. За підтвердженими даними, щонайменше троє російських окупантів ліквідовані.
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як підрозділ РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону застосував ударні дрони проти техніки та укріплень армії рф.
