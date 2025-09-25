    
25.09.2025  15:20   

Міськрада Харкова затвердила зміни до бюджету-2025 на позачерговій сесії: що змінилося

Міська рада внесла зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік.


Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 25 вересня, на позачерговій сесії міськради, передає РЕДПОСТ.
 
Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено наданням Харкову міжбюджетних трансфертів.
 
Так, місто отримало субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 126,8 млн грн, а також субвенцію на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів - 1,3 млн грн.
 
Водночас були збільшені видатки на:
 
  • будівництво когенераційних установок КП «Харківські теплові мережі» - на 100 млн грн;
  • реконструкцію теплових мереж - на 20 млн грн;
  • ремонт та реконструкцію об’єктів водопостачання та водовідведення - на 39,8 млн грн.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків продовжив мораторій на місцеві податки для бізнесу до кінця 2025 року.

 

