25.09.2025  15:45

Під Харковом збудували підземну школу

У передмісті Харкова також з'явиться підземний дитсадок.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Пісочинській громаді запрацювала нова підземна школа. Таким чином вдалося організувати офлайн-навчання для майже 300 учнів 1-11 класів. Уроки проводяться у дві зміни. 
  • Всередині облаштували 5 класів, медпункт, їдальню та санітарні зони. 
  • Будівлю забезпечено двома централізованими джерелами електроживлення, а також генератором великої потужності для безперебійної роботи у випадку довготривалих знеструмлень. 
Проєкт урахував вимоги безбар’єрності встановлено
  • підйомник,
  • низькі перила,
  • облаштовано доступні санвузли,
  • контактну плитку й
  • інформаційні таблички зі шрифтом Брайля.
 
Для учнів підготували нові парти, стільці, шафи, дошки, сучасне мультимедійне й комп’ютерне обладнання. 
 
Сюди прийшли навчатися діти не лише з Пісочина, а й із Харкова, Нової Баварії, Південного та інших сусідніх населених пунктів. Невдовзі у громаді також з'явиться підземний дитсадок. 
 
Серед об’єктів, які зараз будуються – захисна споруда на території ліцею в селищі Високий. Це буде протирадіаційне укриття площею майже 1100 кв. м, розраховане на 275 осіб. Тут навчатимуться діти у дві зміни. Разом із викладачами та іншим персоналом тут щодня перебуватиме до 550 людей. 
 
Укриття буде облаштовано підйомниками та всіма іншими засобами, необхідними для доступу маломобільних людей. 
 
 
 

 

