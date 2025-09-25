Під Харковом збудували підземну школу

25.09.2025 15:35 Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова також з'явиться підземний дитсадок.

Проєкт урахував вимоги безбар’єрності встановлено

Для учнів підготували нові парти, стільці, шафи, дошки, сучасне мультимедійне й комп’ютерне обладнання.

Сюди прийшли навчатися діти не лише з Пісочина, а й із Харкова, Нової Баварії, Південного та інших сусідніх населених пунктів. Невдовзі у громаді також з'явиться підземний дитсадок.

Серед об’єктів, які зараз будуються – захисна споруда на території ліцею в селищі Високий. Це буде протирадіаційне укриття площею майже 1100 кв. м, розраховане на 275 осіб. Тут навчатимуться діти у дві зміни. Разом із викладачами та іншим персоналом тут щодня перебуватиме до 550 людей.

Укриття буде облаштовано підйомниками та всіма іншими засобами, необхідними для доступу маломобільних людей.