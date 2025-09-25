25.09.2025 15:35 Дмитро Колонєй
Під Харковом збудували підземну школу
У передмісті Харкова також з'явиться підземний дитсадок.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Пісочинській громаді запрацювала нова підземна школа. Таким чином вдалося організувати офлайн-навчання для майже 300 учнів 1-11 класів. Уроки проводяться у дві зміни.
-
Всередині облаштували 5 класів, медпункт, їдальню та санітарні зони.
-
Будівлю забезпечено двома централізованими джерелами електроживлення, а також генератором великої потужності для безперебійної роботи у випадку довготривалих знеструмлень.
Проєкт урахував вимоги безбар’єрності встановлено
-
підйомник,
-
низькі перила,
-
облаштовано доступні санвузли,
-
контактну плитку й
-
інформаційні таблички зі шрифтом Брайля.
Для учнів підготували нові парти, стільці, шафи, дошки, сучасне мультимедійне й комп’ютерне обладнання.
Сюди прийшли навчатися діти не лише з Пісочина, а й із Харкова, Нової Баварії, Південного та інших сусідніх населених пунктів. Невдовзі у громаді також з'явиться підземний дитсадок.
Серед об’єктів, які зараз будуються – захисна споруда на території ліцею в селищі Високий. Це буде протирадіаційне укриття площею майже 1100 кв. м, розраховане на 275 осіб. Тут навчатимуться діти у дві зміни. Разом із викладачами та іншим персоналом тут щодня перебуватиме до 550 людей.
Укриття буде облаштовано підйомниками та всіма іншими засобами, необхідними для доступу маломобільних людей.
