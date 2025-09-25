    
25.09.2025  16:46   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог штурмував позиції ЗСУ під Вовчанськом та Довгеньким

Оперативна ситуація по Харківщині на 25 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Штурмували позиції ЗСУ під Вовчанськом та Довгеньким окупанти: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська та Довгенького, одне бойове зіткнення триває. 
  • На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав та показував що FPV-дрони «Сталевого кордону» знищили укриття та живу силу ворога на Харківщині.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
