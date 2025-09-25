25.09.2025 16:46 Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог штурмував позиції ЗСУ під Вовчанськом та Довгеньким

Оперативна ситуація по Харківщині на 25 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників в районі Вовчанська та Довгенького, одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

