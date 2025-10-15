    
15.10.2025  12:56   Рита Парфенова

На Харківщині в ДТП загинули четверо людей, троє отримали травми (фото)

14 жовтня на дорогах Чугуївського району сталися дві смертельні аварії. Поліція розпочала досудові розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху.

На Харківщині дві дорожньо-транспортні пригоди забрали життя чотирьох осіб, ще троє отримали травми. Аварії сталися 14 жовтня у Чугуївському районі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Перша ДТП сталася на автодорозі Мерефа-Лозова-Павлоград. 39-річна водійка автомобіля Volkswagen рухалася у напрямку села Велетень, коли зустрічний Hyundai під керуванням 70-річного водія виїхав на її смугу. Внаслідок зіткнення 67-річна пасажирка Hyundai загинула на місці, водій отримав травми. Пасажири Volkswagen – 36-річна жінка та 7-річний хлопчик – також травмувалися і були госпіталізовані.

ДТП на Харківщині 14 жовтня: четверо загиблих, троє травмованих

Друга аварія сталася у селі Лиман. 29-річний водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Mercedes-Benz під керуванням 40-річного чоловіка. У результаті ДТП водій ВАЗ та двоє пасажирів загинули на місці.

За обома фактами поліція розпочала досудові розслідування за ч. 2 та ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на харківському проспекті збили пішохода.

 

