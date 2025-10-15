У Харкові очікують заморозки 16–17 жовтня

Місцеві синоптики попереджають про нічні заморозки по місту та області. Рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий.
На Харківщині 16 та 17 жовтня вночі очікуються заморозки від 0 до 3°. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Метеорологи відзначають, що температура може впливати на посіви, приватні господарства та дорожнє покриття.
Через зниження температури оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Рекомендується бути обережними на дорогах та захистити чутливі рослини від замерзання.
