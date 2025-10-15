    
15.10.2025  13:08   Рита Парфенова

У Харкові очікують заморозки 16–17 жовтня

Місцеві синоптики попереджають про нічні заморозки по місту та області. Рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий.


Фото з відкритих джерел

На Харківщині 16 та 17 жовтня вночі очікуються заморозки від 0 до 3°. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Метеорологи відзначають, що температура може впливати на посіви, приватні господарства та дорожнє покриття.

Через зниження температури оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Рекомендується бути обережними на дорогах та захистити чутливі рослини від замерзання.

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 15 жовтня 2025 року.
Тэги:  негода, заморозки, харків
