14.10.2025  20:03   Дмитро Колонєй

На харківському проспекті збили пішохода

Харківські правоохоронці з'ясовують обставини аварії.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Ювілейному проспекті у Харкові сталася аварія. Водій Tesla збив людину па пішоходному переході. На місці працюють лікарі Швидкої допомоги. Правоохоорнці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 42-річна мешканка Ізюма під час конфлікту поранила чоловіка ножем.
 
