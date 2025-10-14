На харківському проспекті збили пішохода

Харківські правоохоронці з'ясовують обставини аварії.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Ювілейному проспекті у Харкові сталася аварія. Водій Tesla збив людину па пішоходному переході. На місці працюють лікарі Швидкої допомоги. Правоохоорнці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.
