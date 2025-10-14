14.10.2025 20:34 Дмитро Колонєй

Десятки енергетиків здали донорську кров у Харкові

День донора в "Харківобленерго" став наймасовішим заходом за роки війни.

Як повідомляє РЕДПОСТ , харківські енргетики долучилися до традиційного заходу "Кров рятує життя". Донорами стали понад 70 працівників підприємства, і це був один із наймасовіших заходів за останні три з половиною роки.

Підрозділи товариства постійно беруть активну участь як в організації дня донора, так і безпосередньо у донації. Працівники кажуть, що вдячні медикам Харківського обласного центру служби крові за комфортні умови та можливість здати кров безпосередньо на місці без відриву від робочого процесу.

