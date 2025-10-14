    
Главная Новини Харкова Медицина Десятки енергетиків здали донорську кров у Харкові
14.10.2025  20:34   Дмитро Колонєй

Десятки енергетиків здали донорську кров у Харкові

День донора в "Харківобленерго" став наймасовішим заходом за роки війни.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські енргетики долучилися до традиційного заходу "Кров рятує життя". Донорами стали понад 70 працівників підприємства, і це був один із наймасовіших заходів за останні три з половиною роки.
 
 
 
Підрозділи товариства постійно беруть активну участь як в організації дня донора, так і безпосередньо у донації. Працівники кажуть, що вдячні медикам Харківського обласного центру служби крові за комфортні умови та можливість здати кров безпосередньо на місці без відриву від робочого процесу.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік вижив завдяки допомозі медиків.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 