14.10.2025 20:34 Дмитро Колонєй
Десятки енергетиків здали донорську кров у Харкові
День донора в "Харківобленерго" став наймасовішим заходом за роки війни.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, харківські енргетики долучилися
до традиційного заходу "Кров рятує життя". Донорами стали понад 70 працівників підприємства, і це був один із наймасовіших заходів за останні три з половиною роки.
Підрозділи товариства постійно беруть активну участь як в організації дня донора, так і безпосередньо у донації. Працівники кажуть, що вдячні медикам Харківського обласного центру служби крові за комфортні умови та можливість здати кров безпосередньо на місці без відриву від робочого процесу.
