У Харкові під колесами автівки загинула людина (фото)

Обставини трагедії у Харкові встановлюють правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на харківській вулиці розігралася трагедія. Водій на BMW збив насмерть 55-річну людину на Одеській. Медики та правоохоронці на місці аварії. Поліцейські з'ясовують обставини трагедії.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на харківському проспекті збили пішохода.
