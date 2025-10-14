14.10.2025 21:07 Дмитро Колонєй

У Харкові під колесами автівки загинула людина (фото)

Обставини трагедії у Харкові встановлюють правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на харківській вулиці розігралася трагедія. Водій на BMW збив насмерть 55-річну людину на Одеській. Медики та правоохоронці на місці аварії. Поліцейські з'ясовують обставини трагедії.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на харківському проспекті збили пішохода.