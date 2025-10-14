    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові під колесами автівки загинула людина (фото)
14.10.2025  21:07   Дмитро Колонєй

У Харкові під колесами автівки загинула людина (фото)

Обставини трагедії у Харкові встановлюють правоохоронці.

Загинула людина під колесами BMW: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, на харківській вулиці розігралася трагедія. Водій на BMW збив насмерть 55-річну людину на Одеській. Медики та правоохоронці на місці аварії. Поліцейські з'ясовують обставини трагедії.    

Загинула людина під колесами BMW: Новини Харкова

Загинула людина під колесами BMW: Новини Харкова

Загинула людина під колесами BMW: Новини Харкова

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram  

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на харківському проспекті збили пішохода.

 

Тэги:  смерть, дтп, харків, аварія
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.10 Надзвичайні події На Харківщині чоловік підірвав гранату та вбив людину 11.10 Надзвичайні події У харківському гуртожитку чоловік вбив знайомого 06.10 Надзвичайні події Обігрітися та померти: що заборонено робити в оселях нагадали комунальники Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 