Бійці бригади «Гарт» ліквідують ворожі цілі на Харківщині (відео)

Аеророзвідка «Гарту» виявляє укриті позиції та замасковану техніку окупантів — після цього по цілях працюють дронарі та артилерія.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України, бійці бригади «Гарт» продовжують уражати ворожі об’єкти на Південно‑Слобожанському напрямку.
За повідомленням, аеророзвідники бригади відстежують переміщення та місця схованок противника, який намагається заховатися за рельєфом або маскує техніку в лісосмугах. Помічені цілі передаються дронарям і артилеристам – після координації по них завдають вогневих ударів.
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як FPV-дрони «Сталевого кордону» знищили укриття та живу силу ворога на Харківщині.
