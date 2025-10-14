14.10.2025 08:30 Рита Парфенова

Бюджет Харкова залишається збалансованим навіть у воєнних умовах, – Ігор Терехов

Попри постійні обстріли та виклики війни, Харків продовжує підтримувати оборону, соціальну сферу й відновлення інфраструктури, спрямовуючи кошти на всі ключові напрями життєдіяльності.



Влада Харкова дотримується збалансованої фінансової політики, щоб забезпечити фінансування оборонних, соціальних і відновлювальних програм. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю інформаційному агентству «РБК-Україна», передає РЕДПОСТ.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення рф місто спрямувало понад 1,4 млрд грн на потреби оборони, зокрема на підтримку військових частин і допомогу сім’ям загиблих захисників.

«Наш бюджет - це бюджет воєнного часу. Соціальний, військовий і частково відновлювальний. За наші кошти ми переобладнали метрополітен під школи, побудували першу підземну школу в Україні. Якщо доведеться - будуватимемо навіть дитсадки під землею. Ми відновлювали місто після урагану, коли 2,5 тис. дерев вирвало з корінням, а 400 дахів зірвало. Наше завдання - зберегти тут людей і життя. Щоб наші воїни поверталися у живий Харків, а не в руїни», – зазначив Ігор Терехов.

Він також підкреслив, що Харків отримує суттєву підтримку від міжнародних партнерів, що свідчить про довіру до міста та прозорість використання коштів.

«Всі програми мають чітке призначення і прозору звітність. Іноді нам закидають, що Харків «занадто доглянутий», що ми, мовляв, витрачаємо ресурси не туди. Але я завжди кажу: чистота і порядок не суперечать війні - вони є її зворотнім боком. Ми створюємо умови, в яких живуть родини військових, куди повертаються у відпустку наші захисники. Це місто, де їхні діти ростуть і навчаються, де є вода, тепло, світло, де просто хочеться бути. Ми підтримуємо життя. Харків залишається містом, у яке хочеться повернутися, яке хочеться захищати», – додав мер.

