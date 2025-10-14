Поліція Харківщини розслідує авіаудар по лікарні у Харкові – постраждали 57 пацієнтів (фото)

Ворожі керовані авіабомби влучили по території медзакладу у Салтівському районі Харкова. Пошкоджено лікарню, автомобілі та цивільні об’єкти. Поліція кваліфікувала атаку як воєнний злочин.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, в ніч на 14 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по Харкову, ймовірно, керованими авіабомбами. Влучання зафіксовані на території одного з медичних закладів Салтівського району міста.
Унаслідок атаки зруйновано гаражні приміщення, пошкоджено 19 автомобілів, вибито вікна та двері в корпусі лікарні. Постраждали 57 осіб, з яких 51 пацієнт отримав гостру реакцію на стрес, а шестеро були поранені уламками скла. Усі потерпілі евакуйовані та переведені до іншої лікарні.
Також зафіксовані пошкодження будівель, розташованих поруч, зокрема швейного цеху.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти. Поліція Харківщини документує наслідки атаки, кваліфікувавши її за статтею 438 Кримінального кодексу України – «порушення законів і звичаїв війни».
