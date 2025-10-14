14.10.2025 09:14 Рита Парфенова

За добу на Харківщині поранено 62 людини – росіяни вдарили по Харкову й ще 8 населених пунктах

Протягом минулої доби війська рф атакували Харків і кілька громад області з використанням КАБів, дронів «Герань-2» та FPV. Пошкоджено лікарню, гуртожиток, підприємства та житлові будинки.



На фото м. Харків

Фото: РЕДПОСТ

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинилися Харків і вісім населених пунктів області. Унаслідок атак постраждали 62 людини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Харкові поранення отримали чоловіки віком 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69 та 74 років. Крім того, 50 пацієнтів місцевої лікарні зазнали гострої реакції на стрес. У Куп’янську постраждали 78-, 58- та 71-річні жінки, а також чоловіки 57 і 72 років.

Російські війська завдали ударів двома керованими авіабомбами по Салтівському району Харкова та атакували Київський район дронами. Загалом по Харківщині ворог застосував 2 КАБ, 17 ударних БпЛА типу «Герань-2» і 4 FPV-дрони.

Пошкоджено численні цивільні об’єкти. У Харкові зруйновано частину будівлі лікарні, гуртожиток, підприємство, корпус навчального закладу, господарчу споруду, дві нежитлові будівлі, електромережі та 24 автомобілі. У Куп’янському районі зафіксовано руйнування житлових і господарчих споруд у Куп’янську, Великому Бурлуку та Благодатівці. У селищі Козача Лопань Харківського району пошкоджено приватний будинок.

Енергетики відновили електропостачання всім споживачам, які залишалися без світла після обстрілів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч проти 13 жовтня Харків зазнав чергової атаки керованими авіабомбами. Під удар потрапила територія лікарні в Салтівському районі міста.