14.10.2025 09:35 Рита Парфенова

Харків шукає кадри для міських підприємств – Ігор Терехов розповів, кого не вистачає

Харкову бракує фахівців у транспортній та медичній сферах. У комунальних закладах уже працюють жінки-водії, а також діють програми перекваліфікації.

Міська влада Харкова активно працює над залученням робочих кадрів для комунальних підприємств. Про це в інтерв’ю інформаційному агентству «РБК-Україна» розповів міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, місто потребує фахівців у медичній сфері, на транспорті та в інших галузях. «Сьогодні місто - один із найбільших роботодавців. Мобілізація, звісно, впливає. Але війна, боротьба за нашу незалежність – це пріоритет. Хтось іде в армію, хтось працює в тилу – обидва ці фронти однаково важливі. Ми шукаємо рішення», – зазначив Терехов.

Мер підкреслив, що у міському транспорті вже працюють жінки-водії трамваїв і тролейбусів. Крім того, у Харкові впроваджуються програми перепідготовки, які дозволяють мешканцям опановувати нові спеціальності та переходити у сфери, де є найбільший кадровий дефіцит.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов запропонував створити стратегіний фонд задля забезпечення стабільної роботи енергосистеми Харкова.