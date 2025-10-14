    
14.10.2025  08:01   Рита Парфенова

Харківські пожежники ліквідували займання після авіаудару по лікарні (відео, фото)

Унаслідок нічного удару керованими авіабомбами по Харкову сталося руйнування будівель медзакладу й пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання та допомогли евакуювати пацієнтів.


Фото: ДСНС

У ніч проти 13 жовтня Харків зазнав чергової атаки керованими авіабомбами. Під удар потрапила територія лікарні в Салтівському районі міста, передає РЕДПОСТ.

За інформацією Головного управління ДСНС України у Харківській області, вибухи спричинили часткове руйнування одноповерхового гаражу, пошкодження триповерхового корпусу медзакладу, будівлі підприємства та кількох легкових автомобілів. Виникло два осередки пожежі.

Пожежники оперативно локалізували займання та запобігли його поширенню. Пацієнтів, які перебували у лікарні, перевели до іншого лікувального закладу. Наразі їх обстежують медики.

На місці працювали підрозділи ДСНС, серед них піротехніки та психологи, а також поліція, медична й комунальні служби.

Раніше РЕДПОСТ писав, що російський агресор увечері 13 жовтня атакував кілька районів Харкова керованими авіабомбами.
 

Харківські пожежники ліквідували пожежу після авіаудару по лікарні

