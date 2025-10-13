13.10.2025 23:45 Віталій Хіневич

Пошкоджена лікарня та лінії електропередач: Ігор Терехов про обстріл Харкова

Російський агресор увечері сьогодні, 13 жовтня, атакував кілька районів Харкова керованими авіабомбами.



Про це повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, попередньо було зафіксовано три удари КАБами. Внаслідок вибуху була пошкоджена одна з міських лікарень, де перебували пацієнти на стаціонарному лікуванні. Там було вибито понад 200 вікон. Четверо осіб зазнали поранень.

«Крім того, було пошкоджено лінії електропередач. Кілька районів залишилися без електропостачання. Близько 30 тис. абонентів зараз перебувають без світла.

Комунальні служби та енергетики працюють, щоб якнайшвидше все відновити. Ворог б’є по енергетиці, трансформаторним підстанціям - намагається зробити все, щоб залишити нас без електропостачання», - зазначив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби війська рф завдали ударів по Харкову, Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах.