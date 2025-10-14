    
14.10.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 жовтня очікуєтьсяхмарна погода з проясненнями. Вранці та вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 8 – 10° тепла..

Народні прикмети

Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз.
Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди.
Горобці купаються в калюжах – до затяжного дощу.
  • якщо цього дня випадає перший сніг – чекали ранньої та морозної зими;
  • коли сніг одразу тане – зима прийде пізно і буде м’якою;
  • вітер із півночі або сходу віщує суворі морози;
  • якщо листя на березах ще не облетіло – зима затримається;
  • коли білки активно роблять запаси – попереду довга і холодна зима.
