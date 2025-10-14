Прогноз погоди у Харкові на 14 жовтня

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 жовтня очікуєтьсяхмарна погода з проясненнями. Вранці та вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 8 – 10° тепла..
Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз. Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди. Горобці купаються в калюжах – до затяжного дощу.
День обіцяє бути насиченим і принесе несподівані повороти. Зберігайте спокій – саме він допоможе прийняти правильні рішення й уникнути конфліктів.
14 жовтня – Всесвітній день стандартизації.
