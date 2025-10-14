14.10.2025 08:21 Рита Парфенова

На Харківщині відбулося понад 20 бойових зіткнень: ворог активізувався біля Вовчанська й Куп’янська

Українські захисники продовжують стримувати наступальні дії російських військ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Лише за минулу добу зафіксовано понад два десятки штурмових спроб противника.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби на Харківщині тривали інтенсивні бойові дії. На Південно-Слобожанському напрямку сталося 15 зіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки, а також у напрямку Бологівки, Дворічанського та Колодязного.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили п’ять атак російських військ. Противник намагався просунутися у районах Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки.

