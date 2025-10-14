14.10.2025 07:30 Рита Парфенова

14 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

14 жовтня – Всесвітній день стандартизації.

Саме цього дня 1946 року у Лондоні у приміщенні Інституту цивільних інженерів відкрилася конференція національних організацій зі стандартизації. 25 країн, включаючи СРСР, було представлено 65 делегатами. Результатом їхньої роботи стало заснування нової Міжнародної організації зі стандартизації – ISO (від грецького слова isos – рівний).

***

Всесвітній день майбутнього без карієсу відзначається щороку 14 жовтня. Його головна мета – підвищити обізнаність про важливість догляду за зубами та профілактики карієсу, щоб мотивувати людей до здорового способу життя, що запобігає стоматологічним проблемам.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Православні свята та прикмети дня За новим стилем, 14 жовтня православні віряни вшановують преподобну Параскеву Сербську та князя Миколу Чернігівського — правнука Ярослава Мудрого. У народному календарі цей день отримав назву Параскева і вважався переважно жіночим святом, що символізував чистоту, порядок у домі й турботу про сімейний добробут. У давнину вірили, що з Параскеви починається період дощів і холодів. Через розмиті дороги селяни залишалися вдома, готуючись до зими — рубали дрова, утеплювали оселю, завершували збирання врожаю. Господині в цей день займалися заготівлями: сушили гриби, квасили капусту, консервували овочі. Головною обрядовою стравою на Параскеву була каша з нового зерна, яку готували в печі й заправляли салом, жиром або лляною олією. Вважалося, що вона додає сил на зиму та оберігає родину від негараздів. Разом із тим, 14 жовтня діяли певні заборони. У цей день жінкам не можна було виконувати важку фізичну роботу, прибирати, прати, рубати дрова чи розпалювати піч — аби не «змити» захист родини. Також заборонялося сваритися з дітьми, кричати чи принижувати їх. Не радили хвалитися здобутками чи ділитися планами — щоб уникнути пристріту. Народна прикмета каже: якщо на Параскеву прийдуть свати — не можна відмовляти без вагомої причини, адже цей день вважається щасливим для заручин і початку сімейного життя.. Також цього дня

У 1770 роцs заснована Олександрівська фортеці (з 1806 р. — м. Олександрівськ, з 1921 р. — м. Запоріжжя).



1843 – вперше прозвучав «Весільний марш» Мендельсона. Сталося це на прем'єрі вистави «Сон літньої ночі» за п'єсою Шекспіра. Перший раз як весільний марш Мендельсона був використаний під час вінчання Дороті Карью і Тома Деніела у церкві св. Пітера у Тівертоні (Великобританія) 2 червня 1847 року. Однак широку популярність цей марш набув через 15 років - після виконання його 25 січня 1858 на весіллі прусського короля Фрідріха Вільгельма IV та англійської принцеси Вікторії Адельгейди, старшої дочки королеви Вікторії.



1851 – у Лондоні засновано англійське інформаційне агентство Рейтер – одне з найбільших інформаційних агенцій світу.



1890 – народився Дуайт Девід Ейзенхауер, американський військовий та державний діяч, Президент США (1953–1961 рр.) (пом. 1969).



1921 – у Києві розпочав роботу перший Всеукраїнський собор Української автокефальної православної церкви.



1927 – народився Роджер Мур, англійський актор, один із виконавців ролі Джеймса Бонда («Живи і дай померти» (1973), «Людина із золотим пістолетом» (1974), «Шпигун, який мене любив» (1977), «Місячний гонщик» »(1979), «Тільки для твоїх очей» (1981), «Восьминіжка» (1983), «Вигляд на вбивство» (1985)).



1940 – у Харкові народився Лесь Сердюк. 1961 р. закінчив Харківський театральний інститут. 1961–64 – актор Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, 1964–65 – Ризького ТЮГу, 1966–70 – Київського академічного театру російської драми ім. Лесі Українки, з 1970 р. – Київської кіностудії ім. О. Довженка.



1942 – створено Українську повстанську армію (УПА).



1962 - американський літак-розвідник виявляє радянські ракети на Кубі, початок Карибської кризи.



1980 – народився Бен Уїшоу, британський актор («Парфумер: Історія одного вбивці», «Хмарний атлас»).



1989 – народилася Міа Васіковська, австралійська актриса польського походження («Джейн Ейр», «Аліса в країні чудес»).



1993 – прийнято конституцію Криму.



2001 – у Рівному відкрито пам'ятник Сімону Петлюрі.



2006 – керівництво Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного заведено у цей день відзначати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

Іменини відзначають:

Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро, Параска.