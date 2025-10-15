15.10.2025 17:21 Дмитро Колонєй

Отримали вирок за наркозлочини троє харків'ян

Якими протизаконнми справами займалися харків'яни з'ясували правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові двоє чоловіків розповсюджували наркотики

почали «співпрацювати» з інтернет-магазином, який торгував наркотиками через месенджер «Telegram».

біля станції метро «Холодна гора» забрали «клад» із канабісом і PVP,

розкладали закладки з наркотиками по місту.

надсилали адміністратору фото-звіти.

Кожен з них був засуджений на 7 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Відправлено за грати й 33-річного чоловіка, який повторно скоїв злочин - незаконно купував і зберігав удома значні обсяги метадону, PVP і МДМА (екстазі), маючи намір їх збувати. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Його відправлено за грати на 9 років з конфіскацією майна.