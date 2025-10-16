    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У водоймище у передмісті Харкова впав вибуховий обʼєкт
16.10.2025  13:11   Рита Парфенова

У водоймище у передмісті Харкова впав вибуховий обʼєкт

Голова Малоданилівської громади закликав рибалок не відвідувати водойму до завершення робіт з вилучення небезпечного предмета.

небезпечно вибух

Зранку 16 жовтня у Лозовеньківське водосховище впав вибуховий обʼєкт. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, передає РЕДПОСТ:

Наразі проводяться роботи з його вилучення та знешкодження. Місцеву громаду просять утриматися від відвідування водойми, поки не завершиться безпечна ліквідація небезпечного предмета.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу під ворожим вогнем опинилися 15 населених пунктів Харківської області.
