У водоймище у передмісті Харкова впав вибуховий обʼєкт

Голова Малоданилівської громади закликав рибалок не відвідувати водойму до завершення робіт з вилучення небезпечного предмета.
Зранку 16 жовтня у Лозовеньківське водосховище впав вибуховий обʼєкт. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, передає РЕДПОСТ:
Наразі проводяться роботи з його вилучення та знешкодження. Місцеву громаду просять утриматися від відвідування водойми, поки не завершиться безпечна ліквідація небезпечного предмета.
