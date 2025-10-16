16.10.2025 13:11 Рита Парфенова

У водоймище у передмісті Харкова впав вибуховий обʼєкт

Голова Малоданилівської громади закликав рибалок не відвідувати водойму до завершення робіт з вилучення небезпечного предмета.

Зранку 16 жовтня у Лозовеньківське водосховище впав вибуховий обʼєкт. Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, передає РЕДПОСТ:

Наразі проводяться роботи з його вилучення та знешкодження. Місцеву громаду просять утриматися від відвідування водойми, поки не завершиться безпечна ліквідація небезпечного предмета.

