16.10.2025 09:04 Рита Парфенова

На Харківщині ворог обстріляв 15 населених пунктів, є поранені

Протягом минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Харківській області, застосувавши ракети, керовані авіабомби та дрони. Постраждали четверо цивільних.



Фото: Поліція Харківської області

За минулу добу під ворожим вогнем опинилися 15 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. У селі Андріївка Донецької громади поранено двох чоловіків віком 46 і 49 років, ще двоє – 34-річний і 56-річний – дістали ушкоджень у Старому Мерчику Валківської громади. Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, травмована під час попереднього обстрілу Харкова 12 жовтня.

Окупанти завдали масованих ударів по території Лозівського, Ізюмського та Богодухівського районів. Тимчасово без електропостачання залишаються 7390 абонентів у Близнюківській громаді.

Російські війська застосували різні типи озброєння, зокрема три ракети (тип уточнюється), одну керовану авіаційну бомбу, 56 дронів-камікадзе «Герань-2», безпілотник «Ланцет» та один fpv-дрон.

Унаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури — у селі Тамарганівка Куп’янського району зруйновано два приватні будинки, а в селі Червоне Ізюмського району пошкоджено автобус.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 200 осіб, наразі там перебувають 70 людей. Від початку роботи пункту зареєстровано 7740 евакуйованих.

