На Харківщині ворог обстріляв 15 населених пунктів, є поранені

Протягом минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Харківській області, застосувавши ракети, керовані авіабомби та дрони. Постраждали четверо цивільних.
За минулу добу під ворожим вогнем опинилися 15 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. У селі Андріївка Донецької громади поранено двох чоловіків віком 46 і 49 років, ще двоє – 34-річний і 56-річний – дістали ушкоджень у Старому Мерчику Валківської громади. Також по медичну допомогу звернулася 76-річна жінка, травмована під час попереднього обстрілу Харкова 12 жовтня.
Окупанти завдали масованих ударів по території Лозівського, Ізюмського та Богодухівського районів. Тимчасово без електропостачання залишаються 7390 абонентів у Близнюківській громаді.
Російські війська застосували різні типи озброєння, зокрема три ракети (тип уточнюється), одну керовану авіаційну бомбу, 56 дронів-камікадзе «Герань-2», безпілотник «Ланцет» та один fpv-дрон.
Унаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури — у селі Тамарганівка Куп’янського району зруйновано два приватні будинки, а в селі Червоне Ізюмського району пошкоджено автобус.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 200 осіб, наразі там перебувають 70 людей. Від початку роботи пункту зареєстровано 7740 евакуйованих.
Комментариев: 0
День сприятливий для вирішення практичних питань і роботи з фінансами. Емоції можуть заважати об’єктивно оцінювати ситуацію, тому важливо зберігати спокій і не поспішати з рішеннями.
Протягом усього дня в Харкові очікується хмарна погода без опадів.
16 жовтня відзначають День боса – вітання приймають керівники всіх рівнів від бригадира до президента країни.
влажность:
давление:
ветер: