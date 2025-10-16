    
16.10.2025  08:12   Рита Парфенова

На Харківщині через обстріли виникли дев’ять пожеж – ДСНС

Внаслідок російських обстрілів у чотирьох районах Харківщини зафіксовано дев’ять пожеж. Піротехніки ДСНС знешкодили майже дев’ять десятків вибухонебезпечних предметів.

рятувальники ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
У Лозівському, Богодухівському, Чугуївському та Ізюмському районах Харківської області протягом доби виникло дев’ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
 
Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували займання, не допустивши поширення вогню на сусідні об’єкти.
 
Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують щоденну роботу із розмінування територій. За минулу добу рятувальники вилучили та знешкодили 88 одиниць вибухонебезпечних предметів, що залишилися після атак окупантів.
 
За інформацією Харківського гарнізону ДСНС, з 15 по 16 жовтня рятувальники здійснили 40 оперативних виїздів, з них:
  • 21 – на ліквідацію пожеж, 9 з яких спричинені обстрілами;
  • 12 – на допомогу населенню;
  • 7 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок удару ворожих дронів по селищу Великий Бурлук Куп’янського району зайнялися два житлові будинки та дві господарчі споруди.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
