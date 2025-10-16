16.10.2025 07:30 Рита Парфенова

16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

16 жовтня відзначають День боса – вітання приймають керівники всіх рівнів від бригадира до президента країни.

Вважають, що ідея проведення Дня боса зародилася у Сполучених Штатах Америки. Її приписують Патріція Бейз Хароскі з Чикаго, яка працювала секретарем у компанії свого батька і в 1958 році озвучила ініціативу про необхідність щорічно проводити подібне свято. Того ж 1958 року Патриція Бейз Хароскі зареєструвала «День боса» у Торговій палаті США. Ну а дату 16 жовтня обрала тому, що її батько в цей день мав день народження. У 1962 році її ідея сподобалася губернатору штату Іллінойс, який уперше у світі надав цій даті офіційного статусу. День боса швидко поширився планетою, і сьогодні його відзначають не лише в США, а й у Європі, Канаді, Великій Британії, Австралії та Південній Африці.

* * *

Щорічно 16 жовтня у понад 50 країнах світу відзначається Всесвітній день здорового харчування. Метою Всесвітнього дня здорового харчування є звернення уваги сучасного суспільства до проблем харчування.

* * *



Всесвітній день продовольства, що відзначається щорічно 16 жовтня, надає привід замислитися над проблемою позбавлення людства від голоду.

Девиз на 2025 рік: Рука про руку – в ім'я покращення якості продовольства та кращого майбутнього.



Всесвітній день продовольства 2025 року покликаний нагадати про необхідність міжнародної співпраці для створення сталого й мирного майбутнього, де кожна людина матиме доступ до якісного харчування. Спільна робота урядів, організацій і громад допоможе змінити агропродовольчі системи, щоб забезпечити продовольчу безпеку та життя в гармонії з природою.

* * *



Щорічно 16 жовтня відзначається Всесвітній день хліба. Свято було засноване у 2006 році з ініціативи Міжнародної спілки пекарів та пекарів-кондитерів. А приводом стали події 1945 року – саме тоді було створено Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН, яка займалася вирішенням проблем у розвитку сільського господарства та його виробництва.



* * *



А ще 16 жовтня у всьому світі прийнято відзначати Всесвітній день анестезії. За історичними даними, першу анестезію застосували 16 жовтня 1864 року. Лікар-стоматолог Томас Мортон провів операцію, застосувавши ефірний наркоз. За це йому навіть встановили пам'ятник у Бостоні (США), напис на якому говорить: «До нього хірургія завжди була агонією».

* * *

Працівники всіх видів споживчих кооперативів відзначають своє професійне свято – Міжнародний день кредитних спілок. Це всесвітнє свято безперервно відзначається з 1948 року у третій четвер жовтня. Кредитною спілкою називають організацію фінансової взаємодопомоги громадян. Ця фінансова установа, що діє на кооператичних засадах, становить некомерційну альтернативу банкам. На сьогоднішній день існує глобальна мережа із понад 86 тисяч кредитних спілок у 118 країнах світу.

Православні свята та прикмети дня

За новим стилем 16 жовтня Православна церква України згадує мученика Лонгина Сотника та святого Лонгина Києво-Печерського. У народі цей день називали Лонгін Сторож, бо святий вважався духовним охоронцем дому.

У народних віруваннях 16 жовтня вважався днем нечисті: духи-лихоманки нібито розгулювали землею, заражаючи людей. Тому намагалися не виходити з дому без потреби. Також день вважався сприятливим для чаклунів — нібито легше накласти пристріт або хворобу. Люди уникали сварок, щоб не нажити ворогів.

У Київській Русі жовтень був сезоном весіль: городні роботи й підготовка до зими завершувалися, запасів було вдосталь. Юнаки надсилали сватів до коханих, і відповідь дівчини визначала долю: рушник — згода, гарбуз — відмова.

День Лонгінія вважався вдалим для лікування очей, риболовлі та збору грибів. Не рекомендувалося надовго відчиняти вікна й двері, залишати їжу на столі чи давати гроші в борг, щоб не накликати хворобу чи втрату достатку. Сварки та з’ясування стосунків у цей день вважали особливо небезпечними, бо вони “засівали” ворожнечу надовго.

Також цього дня

У 1596 році розпочався Берестейський церковний собор (за новим стилем), на якому проголошений (ратифікований) акт з'єднання частини ієрархів та вірян Київської митрополії Вселенського патріархату з римо-католицькою церквою на умовах виходу з-під канонічної підлеглості Константинопольському патріархату, визнання зверхності папи Римського та прийняття католицького віровчення (догматики). Проголошенням унії було засновано Українську греко-католицьку церкву.



1799 – засновано Слобідсько-Українську єпархію, яка виділилася з великої Білгородської єпархії. Першим її єпископом став Христофор (Сулима), який чимало попрацював на благо нововлаштованої єпархії. З того часу єпархія змінювала свою назву: у 1836 році вона стала називатися Харківською та Охтирською, а з 1946 року носить сучасну назву – Харківська та Богодухівська.



1854 – народився Оскар Уайльд, ірландський поет, драматург, есеїст, масон. Один із найвідоміших драматургів пізнього Вікторіанського періоду, яскрава особистість того часу, пізніше засуджений за «непристойну» (гомосексуальну) поведінку і після двох років в'язниці поїхав до Франції. Найбільш відомий своїми численними п'єсами ("Портрет Доріана Грея", "Ідеальний чоловік", "Як важливо бути серйозним"), крилатими словами та афоризмами.



1863 – народився Джозеф Остін Чемберлен, англійський державний та політичний діяч, лауреат Нобелівської премії миру 1925 року.



1888 – народився Юджин О'Ніл, американський драматург, Нобелівський лауреат 1936 року.



1918 – гетьман Павло Скоропадський видав універсал про відродження козацтва: «Для зміцнення сили держави нашої України відродити козацтво по всіх місцях його історичного існування в Україні».



1923 – засновано кінокомпанію Уолта Діснея.



1946 – виконано Нюрнберзький вирок – повішено 10 нацистських ватажків.



1947 – народився Девід Цукер, американський кінорежисер («З пістолетом наголо», «Цілком таємно»).



1958 – народився Тім Роббінс, американський актор («Втеча із Шоушенка», «Таємнича річка»), режисер («Мертвець йде»).



1978 – Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) став 264-им Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження.

Іменини відзначають:

Олексій, Георгій, Дементій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій, Ян.