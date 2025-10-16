Понад два десятки атак ворога відбито на Харківщині

Українські захисники продовжують стримувати наступальні дії окупантів у районі Вовчанська та Куп’янська та інших населених пунктів Харківщини.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Ворожі атаки зафіксовано поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки, а також у напрямках Охрімівки, Одрадного й Бологівки.
На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався прорвати оборону Сил оборони. Українські військові успішно відбили штурми в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки. У місті Куп’янськ та на його околицях тривають протидиверсійні заходи — наші воїни виявляють і ліквідовують ворожі піхотні групи, не дозволяючи ворогу просунутися вперед.
