16.10.2025  08:37   Рита Парфенова

Понад два десятки атак ворога відбито на Харківщині

Українські захисники продовжують стримувати наступальні дії окупантів у районі Вовчанська та Куп’янська та інших населених пунктів Харківщини.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Ворожі атаки зафіксовано поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки, а також у напрямках Охрімівки, Одрадного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався прорвати оборону Сил оборони. Українські військові успішно відбили штурми в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки. У місті Куп’янськ та на його околицях тривають протидиверсійні заходи — наші воїни виявляють і ліквідовують ворожі піхотні групи, не дозволяючи ворогу просунутися вперед.

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Лозівському, Богодухівському, Чугуївському та Ізюмському районах Харківської області протягом доби виникло дев’ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
