16.10.2025 13:25 Віталій Хіневич

У Харкові призначили нових заступників міського голови

Депутати Харківської міської ради затвердили Івана Кузнєцова, Романа Шабалу та Неллі Цибульник на посади заступників міського голови.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 16 жовтня, на позачерговій сесії міської ради, передає РЕДПОСТ.

Так, Івана Кузнєцова призначили на посаду заступника міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста. Раніше він був виконувачем обов’язків заступника мера з цих питань.

Заступником міського голови - директором Департаменту економіки та комунального майна став колишній виконувач обов’язків Роман Шабала.

А Неллі Цибульник, яка була головою Адміністрації Холодногірського району, призначена на посаду заступника міського голови з питань охорони здоровʼя та соціального захисту населення.

