29.10.2025 11:15 Віталій Хіневич

У Харкові триває поточний ремонт доріг та тротуарів

За сприятливих погодних умов КП «Шляхрембуд» продовжує виконувати поточний ремонт вулично-дорожньої мережі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, фахівці завершують заміну асфальтобетонного покриття проїжджої частини на вул. 23 Серпня. Площа робіт становить близько 5 тис. кв. м.

Крім того, комунальники відновлюють тротуари та внутрішньоквартальні проїзди у різних районах міста. Зокрема, роботи тривають на вулицях Олега Адамовського, Нескорених, Каденюка та ін.

Сьогодні на дорогах Харкова працюють 198 дорожніх робітників і 223 одиниці спецтехніки.

