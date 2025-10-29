    
29.10.2025  11:15   Віталій Хіневич

У Харкові триває поточний ремонт доріг та тротуарів

За сприятливих погодних умов КП «Шляхрембуд» продовжує виконувати поточний ремонт вулично-дорожньої мережі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, фахівці завершують заміну асфальтобетонного покриття проїжджої частини на вул. 23 Серпня. Площа робіт становить близько 5 тис. кв. м.
 
 
Крім того, комунальники відновлюють тротуари та внутрішньоквартальні проїзди у різних районах міста. Зокрема, роботи тривають на вулицях Олега Адамовського, Нескорених, Каденюка та ін.
 
 
Сьогодні на дорогах Харкова працюють 198 дорожніх робітників і 223 одиниці спецтехніки.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники опрацювали майже 6,3 тисячі звернень за тиждень.
 
