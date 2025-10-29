29.10.2025 10:57 Рита Парфенова

66-річний водій намагався відкупитися від поліцейських Харківщини 8 тисячами гривень

До чотирьох років ув’язнення загрожує чоловіку, який перебував за кермом із ознаками сп’яніння, пропонував хабар поліцейським, щоб уникнути відповідальності.

На Валківщині слідчі повідомили про підозру 66-річному чоловікові, який намагався дати хабар поліцейським, щоб уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Подія сталася у вересні на території обслуговування відділення поліції № 1 Богодухівського райвідділу. Під час перевірки документів правоохоронці помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд. Чоловік відмовився і запропонував поліцейським 8 тисяч гривень за не складання протоколу.

Попри попередження про кримінальну відповідальність, водій наполягав на своїй пропозиції.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк до 4 років.

