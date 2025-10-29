    
29.10.2025  10:57   Рита Парфенова

66-річний водій намагався відкупитися від поліцейських Харківщини 8 тисячами гривень

До чотирьох років ув’язнення загрожує чоловіку, який перебував за кермом із ознаками сп’яніння, пропонував хабар поліцейським, щоб уникнути відповідальності.

На Валківщині чоловік пропонував поліцейським хабар, щоб уникнути покарання

На Валківщині слідчі повідомили про підозру 66-річному чоловікові, який намагався дати хабар поліцейським, щоб уникнути адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Подія сталася у вересні на території обслуговування відділення поліції № 1 Богодухівського райвідділу. Під час перевірки документів правоохоронці помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд. Чоловік відмовився і запропонував поліцейським 8 тисяч гривень за не складання протоколу.

Попри попередження про кримінальну відповідальність, водій наполягав на своїй пропозиції.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк до 4 років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на блокпості під Харковом водій із фальшивим посвідченням пропонував поліцейським хабар.
