Подружжя з Харківщини дістало поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона

Відомі подробиці поранення двох олюдей під час обстрілу Куп’янщини.
На Куп’янщині внаслідок атаки російського FPV-дрона поранення дістало подружжя — 56-річний чоловік і 51-річна жінка. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, інцидент стався між селами Березники та Рублене. Постраждалі їхали на мотоциклі, коли ворожий дрон влучив у дорожнє покриття поруч із ними.
Вибухова хвиля спричинила поранення обом. Потерпілих доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Факт чергового воєнного злочину рф задокументовано Харківською обласною прокуратурою.
