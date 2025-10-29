29.10.2025 10:37 Рита Парфенова

Подружжя з Харківщини дістало поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона

Відомі подробиці поранення двох олюдей під час обстрілу Куп’янщини.

На Куп’янщині внаслідок атаки російського FPV-дрона поранення дістало подружжя — 56-річний чоловік і 51-річна жінка. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, інцидент стався між селами Березники та Рублене. Постраждалі їхали на мотоциклі, коли ворожий дрон влучив у дорожнє покриття поруч із ними.

Вибухова хвиля спричинила поранення обом. Потерпілих доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Факт чергового воєнного злочину рф задокументовано Харківською обласною прокуратурою.

