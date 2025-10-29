    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Подружжя з Харківщини дістало поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона
29.10.2025  10:37   Рита Парфенова

Подружжя з Харківщини дістало поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона

Відомі подробиці поранення двох олюдей під час обстрілу Куп’янщини.

Подружжя поранено атакою FPV-дрона на Куп’янщині

На Куп’янщині внаслідок атаки російського FPV-дрона поранення дістало подружжя — 56-річний чоловік і 51-річна жінка. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, інцидент стався між селами Березники та Рублене. Постраждалі їхали на мотоциклі, коли ворожий дрон влучив у дорожнє покриття поруч із ними.

Вибухова хвиля спричинила поранення обом. Потерпілих доправили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Факт чергового воєнного злочину рф задокументовано Харківською обласною прокуратурою.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог обстріляв сім населених пунктів Харківщини, застосувавши дрони різних типів. Унаслідок атак поранення отримали четверо мирних жителів, серед них 75-річна жінка.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.10 Надзвичайні події Два автомобілі пошкоджено внаслідок удару дрона по Руській Лозовій на Харківщині (оновлено, фото) 29.10 Надзвичайні події На Харківщині після атаки дронів знищено склад продукції – справу передано прокуратурі 29.10 Надзвичайні події Атаки дронів та обстріли Харківщини: четверо поранених, пошкоджено житло та навчальні заклади
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 