    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Два автомобілі пошкоджено внаслідок удару дрона по Руській Лозовій на Харківщині (оновлено, фото)
29.10.2025  10:18   Рита Парфенова

Два автомобілі пошкоджено внаслідок удару дрона по Руській Лозовій на Харківщині (оновлено, фото)

Вранці 29 жовтня окупанти атакували безпілотником село Руська Лозова. Постраждалих немає, але зафіксовано пошкодження цивільного транспорту.

Удар дрона по Руській Лозовій: пошкоджено два авто, без жертв

29 жовтня о 7:05 російські війська завдали удару безпілотником по території села Руська Лозова Харківського району. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, передає  РЕДПОСТ.

Удар дрона по Руській Лозовій: пошкоджено два авто, без жертв

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено два цивільні автомобілі. Жертв і постраждалих серед мирного населення немає.

На місці події працюють відповідні служби, фіксуються наслідки чергового воєнного злочину рф проти цивільної інфраструктури.

Удар дрона по Руській Лозовій: пошкоджено два авто, без жертв

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог обстріляв сім населених пунктів Харківщини, застосувавши дрони різних типів. Унаслідок атак поранення отримали четверо мирних жителів, серед них 75-річна жінка.
