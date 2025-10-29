Два автомобілі пошкоджено внаслідок удару дрона по Руській Лозовій на Харківщині (оновлено, фото)

Вранці 29 жовтня окупанти атакували безпілотником село Руська Лозова. Постраждалих немає, але зафіксовано пошкодження цивільного транспорту.
29 жовтня о 7:05 російські війська завдали удару безпілотником по території села Руська Лозова Харківського району. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено два цивільні автомобілі. Жертв і постраждалих серед мирного населення немає.
На місці події працюють відповідні служби, фіксуються наслідки чергового воєнного злочину рф проти цивільної інфраструктури.
Комментариев: 0
День обіцяє бути динамічним і насиченим подіями. Варто залишатися гнучкими, адже несподіванки можуть відкрити нові можливості.
З ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Удень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора.
Історія Всесвітнього дня боротьби з інсультом розпочалася у 2004 році, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила інсульт глобальною епідемією.
влажность:
давление:
ветер: