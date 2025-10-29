На Харківщині після атаки дронів знищено склад продукції – справу передано прокуратурі

Російські війська вночі та ввечері 28–29 жовтня завдали ударів по Ізюму, Чугуєву та селу Березники. Пошкоджено житлові й промислові об’єкти, поранено двох людей у Куп’янському районі, ще одна жінка зазнала стресової реакції.
Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Харківщини зафіксували наслідки чергових ворожих ударів, у результаті яких постраждали троє людей. За процесуального керівництва окружних прокуратур області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
За даними слідства, в ніч на 29 жовтня близько 03:10 російські ударні безпілотники атакували Ізюм. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, освітній заклад, офісні приміщення та банківську установу. Постраждала жінка, у якої зафіксовано гостру стресову реакцію.
Напередодні, 28 жовтня, у період із 19:00 до 19:20 ворог шістьма дронами-камікадзе вдарив по підприємству харчової промисловості у Чугуєві. Після влучань спалахнула пожежа на складі з готовою продукцією.
Крім того, вдень того ж дня під удар FPV-дрона потрапило село Березники Куп’янського району. Унаслідок атаки поранень зазнали 56-річний чоловік і 51-річна жінка. Обох постраждалих доставили до лікарні.
Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки чергових воєнних злочинів російських військових, щоб усі причетні до атак були притягнуті до відповідальності.
