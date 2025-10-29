На Харківщині після атаки дронів знищено склад продукції – справу передано прокуратурі

    
Російські війська вночі та ввечері 28–29 жовтня завдали ударів по Ізюму, Чугуєву та селу Березники. Пошкоджено житлові й промислові об’єкти, поранено двох людей у Куп’янському районі, ще одна жінка зазнала стресової реакції.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Харківщини зафіксували наслідки чергових ворожих ударів, у результаті яких постраждали троє людей. За процесуального керівництва окружних прокуратур області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, в ніч на 29 жовтня близько 03:10 російські ударні безпілотники атакували Ізюм. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, освітній заклад, офісні приміщення та банківську установу. Постраждала жінка, у якої зафіксовано гостру стресову реакцію.

Напередодні, 28 жовтня, у період із 19:00 до 19:20 ворог шістьма дронами-камікадзе вдарив по підприємству харчової промисловості у Чугуєві. Після влучань спалахнула пожежа на складі з готовою продукцією.

Крім того, вдень того ж дня під удар FPV-дрона потрапило село Березники Куп’янського району. Унаслідок атаки поранень зазнали 56-річний чоловік і 51-річна жінка. Обох постраждалих доставили до лікарні.

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують наслідки чергових воєнних злочинів російських військових, щоб усі причетні до атак були притягнуті до відповідальності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині внаслідок ворожих атак безпілотників горіли будівлі у двох містах – Ізюмі та Чугуєві.

 

