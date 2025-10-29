29.10.2025 08:39 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини ліквідували пожежі після ударів ворожих дронів (фото)

Ввечері 28 та вночі 29 жовтня окупанти атакували Ізюм і Чугуїв. Внаслідок влучань безпілотників виникли масштабні пожежі на цивільних об’єктах, постраждала жінка.



На Харківщині внаслідок ворожих атак безпілотників горіли будівлі у двох містах – Ізюмі та Чугуєві. Усі осередки займання оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС, повідомляє РЕДПОСТ.

У Чугуєві дрон влучив по території цивільного підприємства. Зайнялася виробнича будівля на площі близько 1000 квадратних метрів. Жертв і постраждалих немає.

В Ізюмі обстрілу зазнали навчальний заклад, недобудована п’ятиповерхова офісна споруда та зруйнована будівля торговельного центру. Унаслідок пожеж постраждала жінка.

Загалом протягом доби з 28 по 29 жовтня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 33 оперативні виїзди:

13 – на ліквідацію пожеж, п’ять із яких спричинені ворожими обстрілами;

7 – на допомогу населенню;

13 – на інші виклики.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет.

