    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ворог здійснив тринадцять атак поблизу Вовчанська, Кам’янки та Піщаного
29.10.2025  08:20   Рита Парфенова

На Харківщині ворог здійснив тринадцять атак поблизу Вовчанська, Кам’янки та Піщаного

Російські війська намагаються прорвати оборону Сил оборони України на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. За добу відбулося понад десять бойових зіткнень.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів намагався штурмувати позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Усі спроби прориву були безуспішними – українські підрозділи утримують позиції.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби зафіксовано вісім бойових зіткнень. Наші оборонці успішно зупинили спроби штурму ворога поблизу населених пунктів Піщане та Шийківка.

мапа генштаб зсу

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники атакували оборонців Кам’янки та Піщаного на Харківщині.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.10 Армія На Харківщині війська рф 20 разів штурмували позиції оборонців на двох напрямках 27.10 Армія На Харківщині українські військові відбили понад 25 ворожих атак на двох напрямках 24.10 Армія Ворог намагається атакувати на Харківщині: тривають бої біля Вовчанська, Кам’янки та Піщаного
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 