29.10.2025 08:20 Рита Парфенова

На Харківщині ворог здійснив тринадцять атак поблизу Вовчанська, Кам’янки та Піщаного

Російські війська намагаються прорвати оборону Сил оборони України на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. За добу відбулося понад десять бойових зіткнень.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів намагався штурмувати позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Усі спроби прориву були безуспішними – українські підрозділи утримують позиції.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби зафіксовано вісім бойових зіткнень. Наші оборонці успішно зупинили спроби штурму ворога поблизу населених пунктів Піщане та Шийківка.

