На Харківщині ворог здійснив тринадцять атак поблизу Вовчанська, Кам’янки та Піщаного

Російські війська намагаються прорвати оборону Сил оборони України на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. За добу відбулося понад десять бойових зіткнень.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів намагався штурмувати позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Усі спроби прориву були безуспішними – українські підрозділи утримують позиції.
На Куп’янському напрямку протягом минулої доби зафіксовано вісім бойових зіткнень. Наші оборонці успішно зупинили спроби штурму ворога поблизу населених пунктів Піщане та Шийківка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що загарбники атакували оборонців Кам’янки та Піщаного на Харківщині.
