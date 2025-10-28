28.10.2025 17:39 Дмитро Колонєй

Загарбники атакували оборонців Кам’янки та Піщаного на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 28 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку одну атаку відбили українські воїни в районі населеного пункту Кам’янка

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки. Один бій досі триває.

