    
Главная Новини Харкова Армія Загарбники атакували оборонців Кам’янки та Піщаного на Харківщині
28.10.2025  17:39   Дмитро Колонєй

Загарбники атакували оборонців Кам’янки та Піщаного на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 28 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку одну атаку відбили українські воїни в районі населеного пункту Кам’янка 
  • На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався просунутись на позиції українських підрозділів, у районі населеного пункту Піщане  та в бік Шийківки. Один бій досі триває.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав та показував, як Слобожанські «Скіфи» ліквідують штурмові групи ворога на Харківщині.

 
