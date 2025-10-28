28.10.2025 17:20 Віталій Хіневич
Підприємців Харківщини запрошують взяти участь в онлайн-семінарі
29 жовтня 2025 року о 12:00 відбудеться бізнес-семінар на тему: «Соціальна відповідальність бізнесу як основа формування ефективної команди».
Захід організовано Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва спільно з Харківський обласний центр молоді та Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця за підтримки Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОВА.
Учасники семінару матимуть змогу:
прослухати лекцію Дар’ї Бутенко, доцента кафедри підприємництва, торгівлі та туристичного бізнесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця на тему: «Соціальна відповідальність у контексті досягнення цілей сталого розвитку та забезпечення прибутковості»;
долучитися до дискусії про вплив корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на формування конкурентоспроможності бізнесу;
отримати огляд міжнародних трендів споживчих уподобань.
Більш детальна інформація про захід доступна за посиланням.
Додаткова інформація за телефоном: (050) 786-48-88.
