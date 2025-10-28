28.10.2025 17:20 Віталій Хіневич

Підприємців Харківщини запрошують взяти участь в онлайн-семінарі

29 жовтня 2025 року о 12:00 відбудеться бізнес-семінар на тему: «Соціальна відповідальність бізнесу як основа формування ефективної команди».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Захід організовано Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва спільно з Харківський обласний центр молоді та Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця за підтримки Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОВА.

Учасники семінару матимуть змогу:

прослухати лекцію Дар’ї Бутенко, доцента кафедри підприємництва, торгівлі та туристичного бізнесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця на тему: «Соціальна відповідальність у контексті досягнення цілей сталого розвитку та забезпечення прибутковості»;

долучитися до дискусії про вплив корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на формування конкурентоспроможності бізнесу;

отримати огляд міжнародних трендів споживчих уподобань.

Семінар відбудеться на платформі ZOOM за посиланням.

Більш детальна інформація про захід доступна за посиланням.

Додаткова інформація за телефоном: (050) 786-48-88.

